Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России

19:15 28.05.2019 0 комментариев Грузия

Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном входит в интересы России.

Об этом заявила член «Национального движения» Саломе Самадашвили, передает Грузия Online

Вместе с тем, по еt словам, власти Грузии в последние годы проводили полностью непоследовательную политику в отношении Азербайджана.

«Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном и создание проблем, входит в интересы только одного государства — России. Вот почему каждый, кто делает заявления о Давид-Гареджи и планирует принять участие в акциях протеста, должен помнить об угрозе, которую создает напряженность в отношениях между Грузией и Азербайджаном. За это ответственность возлагается как на нынешнего президента Грузии, а также на правительство, которое в последние годы проводило совершенно непоследовательную политику в отношении Азербайджана. Наши стратегические отношения с Азербайджаном, в том числе и в связи с газом, были испорчены текущими переговорами. Заявления Саломе Зурабишвили были блестящим аккордом в порче этих отношений. То, что происходит сегодня в Давид-Гареджи — это полностью политическая ответственность правительства Бидзины Иванишвили и посаженого им президента Саломе Зурабишвили», — сказала Саломе Самадашвили.



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