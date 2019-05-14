Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения

18:45 28.05.2019 0 комментариев Армения

На российской военной базе в Армении, завершилось сезонное обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ) и подготовка военных объектов учебно-материальной базы (УМБ) к летнему периоду обучения.

На самолетах, вертолетах, колесной и гусеничной автомобильной и бронетанковой технике в течение месяца были проведены комплексные работы. Инженеры и техники проверили работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также осмотрели топливные баки, двигатели, заменили вышедшие из строя аккумуляторные батареи, отработанное масло и специальные жидкости, сообщает пресс-служба Минобороні России.

На полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие инженерно-саперного подразделения соединения провели сплошную очистку территории от взрывоопасных предметов и оборудовали водные преграды, окопы, рвы и траншеи УМБ.

В Гюмрийском и Ереванском военном гарнизонах выполнено более 600 мероприятий и задач по подготовке директрис для боевых машин и танков, тактических полей, войсковых стрельбищ, танкодромов и автодромов, а также проведены комплексные ремонтно-восстановительные и проверочные работы объектов военного аэродрома.

К ремонтно-восстановительным работам и мероприятиям по сезонному обслуживанию вооружения и военной техники на учебно-материальной базе было привлечено более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц военной техники.



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