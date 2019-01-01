Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі

21:01 28.05.2019 0 комментариев Болгария

Через санкції Європейського Союзу Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики Су-25 на 558-у авіаційному ремонтному заводі в Барановичах у Білорусі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на болгарське видання «Дневник».

У вересні 2018-го року Болгарія оголосила тендер на ремонт та часткову модернізацію своїх штурмовиків Су-25 переможцем якого стало білоруське підприємство.
 
В листопаді 2018-го року було підписано угоду на капітальний ремонт чотирнадцяти Су-25 ВПС Болгарії на підприємстві у Білорусі.

Загальна сума угоди склала 85,5 млн доларів США.

Вже у грудні 2018-го року міністерство оборони Болгарії перевело 45,7 млн доларів США за ремонт, проте кошти не дійшли до Білорусі. Як повідомив заступник міністра оборони Болгарії Анатолій Валічков кошти було повернуто через політику банку-кореспондента, який мав зробити переведення.

У лютому 2019-го року Європейський Союз продовжив ембарго на цей рік на поставку озброєння в Білорусь, що можуть бути використані для внутрішніх репресій. У болгарському міністерстві оборони називають такі дії банку помилкою, адже техніка експортується тимчасово.

Зараз питання ремонту намагаються погодити на рівні міністерства зовнішніх справ Болгарії.

На озброєнні Військово-повітряних сил Болгарії перебуває чотири штурмовики у варіанті Су-25УБК та десять Су-25К.



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