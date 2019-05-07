Патрульний літак EP-3E Orion Військово-морського флоту США виконує політ в акваторії Чорного моря біля узбережжя окупованої Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Український мілітарний портал/

Політ розпочався 27 травня близько 10-ї години дня за Києвом.

Патрульний літак Lockheed EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака Lockheed L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.

Короткі технічні характеристики літака: Максимальна швидкість: 780 км/гол, дальність польоту: 4 400 км, крейсерська швидкість: 650 км/год, тип двигуна: Allison T56.

Маршрут польоту EP-3E Orion 27 травня 2019 року Мапа: PlaneRadar