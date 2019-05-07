Патрульний літак США виконав політ біля узбережжя окупованого Криму / Мапа
|20:31 28.05.2019
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|Крым
Патрульний літак EP-3E Orion Військово-морського флоту США виконує політ в акваторії Чорного моря біля узбережжя окупованої Автономної Республіки Крим.
Про це повідомляє Український мілітарний портал/
Політ розпочався 27 травня близько 10-ї години дня за Києвом.
Патрульний літак Lockheed EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака Lockheed L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.
Короткі технічні характеристики літака: Максимальна швидкість: 780 км/гол, дальність польоту: 4 400 км, крейсерська швидкість: 650 км/год, тип двигуна: Allison T56.
Маршрут польоту EP-3E Orion 27 травня 2019 року Мапа: PlaneRadar
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