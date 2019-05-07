Росія змінила кораблі у Каркінітській затоці / Фото

20:01 28.05.2019 0 комментариев Крым

У Каркінітській затоці в Чорному морі Росія провела ротацію своїх кораблів – прикордонний сторожовий корабель (ПСКР) «Безупречный» (351) замінив ПСКР «Проворный» (406).

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вчора, 27 травня, у другій половині дня ПСКР «Безупречный» (351) здійснив опитування паромів Geroite na Odessa та Kaunas seaways, які слідували неподалік мису Тарханкут до порту Батумі у Грузії та до Чорноморську неподалік Одеси, відповідно.
 
ПСКР «Безупречный» (351) 25 травня вийшов з окупованого Севастополя та нещодавно приступив до розгортання в районі, де здійснюється незаконний видобуток піску.

Він відноситься до кораблів проекту 22460 та на службі з жовтня 2018-го року, коли було підписано акт про прийомний акт.

Короткі тактико-технічні характеристики кораблів проекту 22460: Водотоннажність: 630 тонн, довжина: 62,5 метрів, ширина: 12 метрів, екіпаж: 24 особи, швидкість: до 30 вузлів, автономність: до 60 діб, озброєння: 30-мм артилерійська установка АК-630 та 12,7 кулемет КОРД.

Бортовий номер “351” отримав цього року, до цього носив заводський “510”. У Каркінітській затоці ПСКР «Безупречный» (351) продовжить практику прикриття незаконного видобутку піску.


ПСКР «Безупречный» (351) у квітні 2019-го року біля причалу Інженерної бухти в окупованому Севастополі Фото: Артём Балабин



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