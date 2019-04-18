«Ніка-Тера» отримала міжнародний сертифікат на перевалку кормової продукції

19:31 28.05.2019 0 комментариев Украина

ТОВ «Морський спеціалізований порт (МСП) Ніка-Тера» отримало сертифікат GMP+ на відповідність міжнародним стандартам перевалки і зберігання кормової продукції. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Система GMP+ є всесвітньо визнаною сертифікацією транспортування, зберігання і виробництва сільгосппродукції. Система була розроблена з метою забезпечення безпеки кормів та надання гарантій споживачам щодо дотримання виробником стандартів на кожному з етапів виробничого процесу.

«Проходження портом сертифікації GMP+ є свідченням того, що технології з перевалки та зберігання сільгосппродукції, які використовуються на підприємстві, повністю відповідають міжнародним стандартам, регламентованим вимогами ЄС», ― сказано у повідомленні.

Проходження сертифікації дозволяє істотно підвищити конкурентоспроможність і затребуваність компанії у клієнтів, які постачають продукцію покупцям із країн, де наявність цього сертифіката є обов'язковою умовою. Підприємство, сертифіковане за системою GMP+, вноситься до відповідної публічної міжнародної бази підприємств.

«Отримання сертифікату GMP+ стало можливим після проходження підприємством спеціального сертифікаційного аудиту, який курирувався офіційним в Україні представництвом інституту GMP+ ― компанією «МСН Груп». Аудит проходив у кілька етапів і включав у себе перевірку всіх процесів на підприємстві, пов'язаних із перевалкою і зберіганням продукції. Після первинного аудиту незалежними аудиторами було надано звіт із рекомендаціями, які були оперативно виконані. Після цього була розроблена необхідна документація і успішно пройдено передсертифікаційний і сертифікаційний аудити», ― зазначила прес-служба.

Сертифікат GMP+ визнається в 65 державах, а в країнах Євросоюзу впроваджується на обов'язковій основі.

ТОВ «МСП Ніка-Тера» розташоване на лівому березі Бузького-Дніпровського лиману в 34 милях від моря. До порту веде Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, що дозволяє проводити судна з осадкою до 10,3 метра. Кількість причалів ― сім, довжина причального фронту ― близько 1,6 кілометра. У термінал входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажні райони): зерновий комплекс, комплекс із перевалки добрив, комплекс із перевалки сипучих вантажів відкритого зберігання і комплекс із перевалки наливних вантажів. Територія терміналу межує із залізничною станцією «Жовтнева». Компанія в 2018 році збільшила вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 40% ― до 5,84 млн тонн.

Компанія входить до Group DF, яка об'єднує азотний, титановий, портовий, газовий, аграрний і медійний бізнеси бізнесмена Дмитра Фірташа.



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