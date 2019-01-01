На Одеському морському вокзалі можна спостерігати нечасту картину: два круїзні теплоходи-річковики пришвартовані на одному причалі ходовими рубками один до одного.

Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського морського порту, пишуть Порти України.

Перший лайнер ― «Вікінг Синеус» перебуває в гавані з 24 травня. Другий, однотипний, «Принцеса Дніпра» зайшов до порту 28 травня. Туристів з «Принцеси» морський вокзал привітав музикою духового оркестру.

Як стало відомо від компанії, яка виконує функції тревел-агента, лайнер «Принцеса Дніпра» зайшов до Одеського порту на день раніше графіка. «Винне в тому штормове попередження для району Вилкового. У зв'язку з цим маршрут круїзу був дещо відкоригований. Судно зайшло до Одеси, минаючи Кілію», ― пояснив директор компанії ТОВ «Лондон Скай» Костянтин Лічікакі.

За його словами, лайнер «Принцеса Дніпра» нині здійснює перший в навігацію 2019 року рейс за маршрутом Київ ― Дніпро ― Запоріжжя ― Херсон ― Кілія ― Одеса. У числі пасажирів ― громадяни Норвегії, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії та Ізраїлю. Всього ― 227 туристів. «Це близько до максимальної місткості судна (240 осіб), що свідчить про зростаючу популярність круїзу. Проблем із наповненістю наступних круїзів «Принцеси» також немає. Всього за маршрутом між Києвом і Кілією на поточний сезон заплановані десять круїзів», ― додав Лічікакі.

Викликана погодою зміна графіка не позначиться на культурній програмі, складеній для пасажирів «Принцеси». До Кілії вони поїдуть на автобусах. Надалі відбудеться екскурсія по Одесі, відвідування вистави в Національному академічному театрі опери та балету, а також поїздка в Білгород-Дністровську фортецю. Стоянка теплохода в Одеському порту розрахована до 31 травня.

Минулої п'ятниці лайнер «Вікінг Синеус» відкрив новий сезон круїзної навігації в Одеському морському порту.