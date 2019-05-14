У ФСБ Росії стверджують, що в анексованому Криму і Керченській протоці зберігаються загрози диверсій

18:31 28.05.2019 0 комментариев Крым

У прикордонслужбі ФСБ Росії стверджують, що в районі анексованого Криму зберігається загроза здійснення диверсій, а також провокацій щодо російських суден, які відвідують окупований півострів. 

Про це «Российской газете» заявив керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов, пише Радіо Свобода.

Він стверджує, що загрози диверсій можливі «з боку українських спецслужб і екстремістів».

За словами Кулішова, прикордонна служба ФСБ «відстежує обстановку» на адмінкордоні між Кримом і материковою Україною, і «готова до різних сценаріїв її розвитку». При цьому глава відомства відзначив «певну стабілізацію обстановки».

Кулішов стверджує, що зберігаються «ризики провокацій, аналогічних тій, яка сталася в районі Керчі в листопаді минулого року», коли ФСБ із застосуванням зброї захопила українські кораблі і моряків.

25 листопада 2018 року у Чорному морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.



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