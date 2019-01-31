Проект нового флагманського гідрографічного судна було замовлено ГУ «Держгідрографія».

Проект флагману гідрографічного судна виконано практично з “нуля”, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Судостроение и судоремонт”.

Нове гідрографічне судно матиме довжину 37.86 м, ширину 9.4 м, висоту борту 3.1 м, найбільшу осадку 1.9 м і водотоннажність 443 т. До складу енергетичної установки увійдуть два двигуна і два дизель-генератори. Швидкість ходу судна становитиме 11 вузлів, автономність 5 діб, екіпаж 10 чоловік.

Флагман ДУ «Держгідрографія» “Одеса” був побудований у 2007-му році і залишився в окупованому Криму. Право на проектування судна КБ «Гранд Інжиніринг» виграло на тендері ProZorro, в ході якого початкова ціна лота була знижена з 3 800 000 до 2 825 000 гривень.

Фактично прийшлося виконати повний цикл проектування. Крім того довелося шукати заміну передбаченим раніше агрегатам російського виробництва. На даний момент проект корпусу та електричної частини готовий на 100%, механічної частини — на 90%.

Найближчим часом очікується розміщення замовлення на будівництво флагмана. Орієнтовна вартість будівництва – 110 млн гривень.

Захоплений окупантами флагман ДУ «Держгідрографія» “Одеса”