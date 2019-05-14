Оккупанты продают пансионат в Алуште
|17:31 28.05.2019
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|Крым
Представители оккупационных властей в лице так называемой "Распорядительной дирекции имущества" оккуупированного Кріма выставили на продажу имущество пансионата «Западный Донбасс» за 62 млн рублей.
Пансионат находится в рекреационном районе Алушты - Профессорском уголке, сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу «дирекции».
С аукциона планируют продать нежилые помещения пансионата: столовая, спальный корпус, склад, библиотека, административный корпус, летний кинотеатр, площадью до 1 615 кв. м, а также здания ведомственных спасательных постов на пляже. Общая площадь территории пансионата составляет 6 га.
Также на торги выставлен список движимого имущества санатория: мебель, техника (в том числе кухонная), постельное белье.
Аукцион состоится 30 мая на электронной торговой площадке.
Отмечается, что "Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма ранее выставила на продажу недвижимое имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (г. Ялта) на общую сумму 66 млн рублей.
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