В окупованому Криму "суддя" не пустив слухача на відкрите засідання у справі Ділявера Гафарова, обвинуваченого в "участі в збройному формуванні "Аскер".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на правозахисний сайт "Кримський процес".



"Сьогодні в Кіровському районному суді Криму відбулося судове засідання у справі Ділявера Гафарова, якого звинувачують за ст. 208 ч.2 КК РФ «Участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом». За версією ФСБ, Гафаров нібито був учасником громадського формування «Аскер» і входив до складу батальйону ім. Номана Челебіджихана", - йдеться в повідомленні "Кримського процесу".

За словами правозахисників, незважаючи на те, що судове засідання проходило у відкритому режимі, слухача, який прийшов для спостереження за судовим процесом, не пустили в зал судового засідання.

Відмова допустити слухача в зал судового засідання ухвалив "суддя" Ігор Дягтерев, який розпорядився пускати в зал судового засідання тільки родичів підсудного.

Діляверу Гафарову 22 роки, його заарештовано 30 жовтня 2018-го. Як стверджують у ФСБ, він пройшов спеціальну військову підготовку і в період з 2016 по 2018 рік входив до складу батальйону імені Номана Челебіджихана і громадського формування «Аскер». За версією російських спецслужб, Гафаров був активним учасником економічної блокади Криму. Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії у зв'язку з арештом Гафарова.