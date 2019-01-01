Зеркаль: Україна наполягатиме на чіткій фіксації статусу Керченської протоки / Відео
|14:01 28.05.2019
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|Крым
Україна має намір домогтися чіткої фіксації статусу Керченської протоки у якості міжнародної.
Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "Радіо НВ" у понеділок, 27 травня, пише ZN.UA.
"Дуже важливо забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародної протоки. Це зніме дуже багато питань, які досі існують, і правової невизначеності, питання спекуляцій Російської Федерації про статус Керченської протоки як внутрішньої протоки. Загалом вони у своїй внутрішній риториці дійшли до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство у Керченській протоці, тому для нас важливо зараз забезпечити представлення наших інтересів саме у міжнародному арбітражі ", – розповіла Зеркаль.
Зміна статусу протоки не дозволить РФ спекулювати на ньому, заявила Зеркаль.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 28 листопада 2018 року. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".
Тепер Росія протягом місяця має закрити незаконно розпочаті кримінальні справи і відпустити українських моряків, забезпечивши умови для повернення військовополонених і кораблів в Україну. Виконання рішення є обов'язковим.
У російському МЗС заявили про те, що захоплення українських кораблів і моряків нібито не входить в юрисдикцію міжнародного суду. Тим не менш, інцидент в Керченській протоці є грубим порушенням імунітету, якими користуються військові кораблі у відповідності з Конвенцією ООН з морського права.
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