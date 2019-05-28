Військові ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі / Відео
|16:01 28.05.2019
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|Украина
Екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" та "Лубни" зі складу Операції об'єднаних сил провели військові навчання в Азовському морі.
Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook, пише Українська правда.
Зазначається, що навчання у морі проводилися за підтримки морської авіації, для цього був залучений вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.
Повідомляється, що під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку.
Крім того чергові навчальні маневри були проведені з практичним виконанням стрільб з кормового та носового артилерійських модулів.
За даними командування ООС, подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів ,а військовим бути готовими до будь-якого розвитку подій на морі.
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