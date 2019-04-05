Кредиторская задолженность предприятий оккупированного Севастополя за месяц выросла на 100%

15:31 28.05.2019 0 комментариев Крым

Кредиторская задолженность организаций оккупированного Севастополя на конец марта 2019 года составила 20858,7 млн рублей. 

При этом темп роста общей суммы кредиторской задолженности к предыдущему месяцу составил 100,0%. Такие данные публикует "Севастопольстат", пишут Примечания.

На предприятия промышленности приходится 69,8% общей суммы кредиторской задолженности (20858,7 млн рублей). Удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 6,4%. 

Дебиторская задолженность организаций оккупированного Севастополя на конец марта 2019 года составила 12806,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 10,3%. Из общей суммы дебиторской задолженности 8189,0 млн. рублей или 63,9% приходится на предприятия промышленности. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности составил 14,9%. Доля организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность составила 35,7%.

Наибольшая доля как кредиторской, так и дебиторской задолженности, приходится на задолженность за товары, работы и услуги 40,2% и 45,5% соответственно.



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