Военные строители приступили к возведению жилого микрорайона для личного состава Каспийской флотилии в городе Махачкала.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки осмотрел ход строительства первой очереди жилого комплекса, где на завершающей стадии находится заливка фундамента четырех девятиэтажных домов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего в течение трех лет для военнослужащих Каспийской флотилии планируется возвести двенадцать многоэтажных домов общей численностью 1 тыс. 700 квартир. Все построенное жилье будет отнесено к служебному фонду и распределено среди офицеров и военнослужащих по контракту воинских частей флотилии, дислоцированных в городах Махачкале и Каспийске.

Так же, командующий войсками ЮВО проверил готовность пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в сухогрузном порту Махачкалы в Республике Дагестан, оценил готовность учебно-материальной базы и нового здания штаба соединения надводных кораблей Каспийской флотилии, построенном у причала боевых кораблей и судов обеспечения.

Командующий войсками ЮВО также проверил качество строительных работ по дноуглублению Махачкалинской бухты и оборудованию причального комплекса, которые ведутся в соответствии с утвержденным графиком.