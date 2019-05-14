На полигоне Чауда в оккупированном Россией Крыму стартовала летная программа конкурса «Авиадартс-2019».

Практическая часть соревнований началась с выполнения экипажами самолетов и вертолётов конкурсных заданий по аэронавигации и ведению воздушной разведки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В первой половине дня летчики соревновались в точности определения навигационных элементов движения летательного аппарата, контролю и исправлению заданного маршрута движения, прокладке и счислению пути, оперативной коррекции маршрута в зависимости от метеоусловий, а также в выходе на заданную точку за минимальное время и в назначенное время.

Затем прошли состязания по ведению тактической воздушной разведки, в ходе которых экипажи продемонстрировали уровень мастерства в осуществлении визуального наблюдения, аэрофоторазведки и разведки с помощью радиоэлектронных средств летательных аппаратов.

«Сегодня начался первый практический этап, в ходе которого лётчики будут выполнять конкурсные полетные задания. Ведение воздушной разведки один из самых важных элементов в воздушной выучке экипажей. Особое внимание уделяется безопасности. Можно выполнить на «отлично» все элементы, но если будут нарушены требования безопасности, то результат будет признан неудовлетворительным», – заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» оккупанты проводят на аннексированном полуострове с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, всех военных округов и Северного флота.