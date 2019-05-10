У берегов курортного района Бодрум в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.

Землетрясение произошло в 08:27 утра. Очаг землетрясения находился в заливе Гёкова на глубине 7,8 км.

Эпицентр располагался в 350 метрах от берегов Бодрума.

