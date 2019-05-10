На юго-западе Турции произошло сильное землетрясение
|13:15 28.05.2019
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|Турция
У берегов курортного района Бодрум в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.
Землетрясение произошло в 08:27 утра. Очаг землетрясения находился в заливе Гёкова на глубине 7,8 км.
Эпицентр располагался в 350 метрах от берегов Бодрума.
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