США удалось сорвать один из контрактов на поставки российских С-400

14:31 28.05.2019 0 комментариев Россия

Марокко ведет активные переговоры с США по возможному соглашению о закупке американского зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot, утверждает испанский портал Defensa.com, ссылаясь на источники.

Сообщается, что еще недавно в Марокко планировали приобретение российских ЗРК С-400, однако начали рассматривать возможность закупки ЗРК из Америки, чтобы не попасть под санкции США, которые предусматриваются в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», передает ForPost.

Этот закон президент США Дональд Трамп подписал в 2017 году. Он включает в себя ограничения в отношении России, Ирана, КНДР и других стран, которые сотрудничают с предприятиями оборонного сектора России.

Ранее  Госдепартамент США озвучил риски, с которыми турецкие власти столкнутся после приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400.



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