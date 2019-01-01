США удалось сорвать один из контрактов на поставки российских С-400
|14:31 28.05.2019
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|Россия
Марокко ведет активные переговоры с США по возможному соглашению о закупке американского зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot, утверждает испанский портал Defensa.com, ссылаясь на источники.
Сообщается, что еще недавно в Марокко планировали приобретение российских ЗРК С-400, однако начали рассматривать возможность закупки ЗРК из Америки, чтобы не попасть под санкции США, которые предусматриваются в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», передает ForPost.
Этот закон президент США Дональд Трамп подписал в 2017 году. Он включает в себя ограничения в отношении России, Ирана, КНДР и других стран, которые сотрудничают с предприятиями оборонного сектора России.
Ранее Госдепартамент США озвучил риски, с которыми турецкие власти столкнутся после приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400.
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