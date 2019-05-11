Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой – Reuters
|12:45 28.05.2019
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|Россия
Экспорт нефти по системе Транснефти снизился на 6% к среднему уровню апреля. А добыча нефти сократилась на более 100 тысяч баррелей в сутки.
Поставки российской нефти в Европу по трубопроводу Дружба постепенно возобновляются, но дефицит экспортных пропускных мощностей компании Транснефть вынуждает производителей сокращать добычу. Об этом накануне сообщило Reuters со ссылкой на источники, передает Кореспондент.
Указано, что с 1 по 26 мая добыча нефти в РФ упала с 11,24 млн баррелей в сутки в среднем за апрель до 11,12 млн баррелей.
При этом экспорт нефти по системе Транснефти, по данным агентства, снизился на 6% к среднему уровню апреля.
Источники в торговых кругах предполагают, что снижение добычи вызвано ограничениями на экспорт сырья в условиях частичной приостановки прокачки Urals по нефтепроводу Дружба.
Россия планирует поставить чистую нефть на белорусско-польскую границу к 10 июня. Это позволит возобновить экспорт Urals в Польшу и Германию, который был остановлен в конце апреля из-за загрязнения российской нефти органическими хлоридами. Поставки нефти по южной ветке Дружбы, как отмечает агентство, РФ постепенно возобновляет в Венгрию, Словакию и Чехию.
На прошлой неделе Москва и Минск договорились, что Россия вернет реверсом один миллион тонн загрязненной нефти с территории Беларуси обратно в свою систему и разместит ее в подготовленных емкостях. Эти меры позволят разблокировать экспорт Urals по северной ветке Дружбы. Поставки нефти по южной ветке Дружбы постепенно возобновляются в Венгрию, Словакию и Чехию.
За последние несколько дней Беларусь вернула России 80 тысяч тонн "грязной" нефти.
Напомним, в России задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.
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