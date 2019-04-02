Политик-неонацист Яннис Лагос должен будет подать заявку на специальное разрешение на выезд за пределы Греции, прежде чем сможет взять на себя обязанности депутата Европарламента, поскольку условия его условно-досрочного освобождения запрещают ему покидать страну.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Лагос является одним из нескольких высокопоставленных членов ультраправой партии «Золотой рассвет», который в настоящее время находится под судом за свою роль в убийстве в 2013 году рэпера Павлоса Фиссаса членом партии и других преступлениях.

Лагос и лидер Партии Никос Михалолиакос были освобождены из-под стражи в 2015 году после окончания 18-месячного максимального срока предварительного заключения. Они были арестованы в 2013 году по обвинению в управлении преступной организацией.

«Золотой рассвет» получил 4,9% голосов на воскресных выборах в Европейский парламент, получив два места. Второе место достанется Танасису Костантини.