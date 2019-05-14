Туреччина може не отримати російські С-400 у червні – міністр оборони
|13:31 28.05.2019
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|Турция
Постачання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 в Туреччину може відбутися пізніше, а не у червні поточного року, як було визначено раніше.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Укрінформ, з сілкою на Haberturk.
«Можливо, постачання С-400 не відбудеться у червні, але станеться в найближчі місяці», - сказав Акар.
Він також повідомив, що нині відбуваються консультації з НАТО та з американською стороною на рівні двосторонніх делегацій.
Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400, що викликало обуренння США та погрози з боку Вашингтона виключити Анкару зі спільної угоди з виробництва винищувачів F-35.
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