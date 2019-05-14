Постачання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 в Туреччину може відбутися пізніше, а не у червні поточного року, як було визначено раніше.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Укрінформ, з сілкою на Haberturk.

«Можливо, постачання С-400 не відбудеться у червні, але станеться в найближчі місяці», - сказав Акар.

Він також повідомив, що нині відбуваються консультації з НАТО та з американською стороною на рівні двосторонніх делегацій.

Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400, що викликало обуренння США та погрози з боку Вашингтона виключити Анкару зі спільної угоди з виробництва винищувачів F-35.