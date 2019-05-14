Малые противолодочные корабли ЧФ провели учение по поиску субмарины
|13:01 28.05.2019
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|Крым
Два малых противолодочных корабля (МПК) Черноморского флота страны-агрессора провели учение по поиску подлодки условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крыминформ.
«Учение прошло в одном из морских полигонов флота в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» исполнял роль подлодки условного противника», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в учениях задействовали МПК «Касимов» и «Ейск». Учение проходило в ходе выполнения экипажами кораблей задач по предназначению.
Поиск и слежение за подлодкой моряки выполняли совместно с силами морской авиации флота. Кроме того, экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.
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