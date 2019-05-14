Два малых противолодочных корабля (МПК) Черноморского флота страны-агрессора провели учение по поиску подлодки условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крыминформ.

«Учение прошло в одном из морских полигонов флота в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» исполнял роль подлодки условного противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в учениях задействовали МПК «Касимов» и «Ейск». Учение проходило в ходе выполнения экипажами кораблей задач по предназначению.

Поиск и слежение за подлодкой моряки выполняли совместно с силами морской авиации флота. Кроме того, экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.