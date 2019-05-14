Морская компонента ООС провела учения в Азовском море
|12:09 28.05.2019
|0 комментариев
|Украина
В Азовском море экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» из состава операции Объединенных сил провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей, сообщает Интерфакс.
«Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины. Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи», - сообщает во вторник утром пресс-центр операции Объединенных сил.
В информации отмечается, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.
Ещё на эту тему:
На Чернігівщині розпочались тактичні навчання артилерії із бойовою стрільбою / Фото
Українські десантники провели навчання у Приазов`ї
На Рівенщині відбуваються льотно-тактичні навчання ескадрилій армійської авіації / Відео
Поблизу Маріуполя відбулися масштабні навчання з ППО
На Одещині пройдуть випробування українських ракет / Відео
Морские пехотинцы ВМСУ прошли учения по оказанию домедицинской помощи в ночное время
В Одессе прошли учения водолазов ВМС Украины