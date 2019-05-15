Україна готується до підписання безвізу з Мексикою
|10:25 28.05.2019
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|Украина
Україна і Мексика вийшли на фінальний етап переговорів з метою скасування візових вимог для громадян обох країн.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив Директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УНІАН.
За словами Погорельцева, 27 травня вперше в історії проведено повномасштабні переговори між Україною і Мексикою з консульських питань.
Зокрема, головне питання переговорів - скасування візових вимог для громадян України та Мексики.
"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", - зазначив Погорельцев.
Нагадаємо, 8 травня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
Як відомо, Уругвай з 15 лютого запровадив безвіз для громадян України.
Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.
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