Україна і Мексика вийшли на фінальний етап переговорів з метою скасування візових вимог для громадян обох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив Директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УНІАН.

За словами Погорельцева, 27 травня вперше в історії проведено повномасштабні переговори між Україною і Мексикою з консульських питань.

Зокрема, головне питання переговорів - скасування візових вимог для громадян України та Мексики.

"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", - зазначив Погорельцев.

Нагадаємо, 8 травня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Як відомо, Уругвай з 15 лютого запровадив безвіз для громадян України.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.