В России запретили госучреждениям закупать импортные вина
|11:32 28.05.2019
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|Россия
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете покупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.
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