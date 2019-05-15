В Турции ждут российских экспертов для установки С-400
|09:26 28.05.2019
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|Турция
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400,сообщает ТАСС.
«Для установки С-400 из России приедет технический персонал»,— сказал он в эфире Haberturk. Говоря о сроках поставок ЗРС, глава Минобороны сообщил, что «в июне они могут еще не быть доставлены, они приедут в предстоящие месяцы».
Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс.
Тем временем США требуют от Турции отказаться от покупки ЗРС.
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