Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400,сообщает ТАСС.

«Для установки С-400 из России приедет технический персонал»,— сказал он в эфире Haberturk. Говоря о сроках поставок ЗРС, глава Минобороны сообщил, что «в июне они могут еще не быть доставлены, они приедут в предстоящие месяцы».

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Тем временем США требуют от Турции отказаться от покупки ЗРС.