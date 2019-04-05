В ФСБ заявили о «дополнительных мерах безопасности» в Азовском море для защиты от Украины

08:32 28.05.2019 0 комментариев Россия

Руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов, ссылаясь на «угрозу новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны Украины», заявил о том, что российские силовики приняли «дополнительные меры по обеспечению безопасности» в Керченском проливе, передаёт ТАСС.

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — сказал он российским СМИ.

По словам Кулишова, новое руководство страны не признаёт окупацию Крыма и заявляет о намерениях вновь проходить через Керченский пролив, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ.

В связи с этим, по его словам, «сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма».

Кулишов добавил, что после захвата украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября прошлого года приняты «дополнительные меры безопасности».

«Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря», — сказа он.

Ранее, международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.



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