Украина планирует добиваться для Керченского пролива статуса международного - Зеркаль

08:00 28.05.2019 0 комментариев Керчь

Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ", передает УНН.

"... очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что РФ в своей риторике дошла до того, что только она может контролировать судоходство в Керченском проливе.

"... поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже", - отметила замминистра.

Зеркаль акцентировала и важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, а также добавила, что на него ссылался председатель трибунала.

"... считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение комплементарное к международной морской конвенции", - отметила Зеркаль.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.



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