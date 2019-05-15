МЗС України запитує у РФ про час і місце повернення захоплених моряків і кораблів

11:05 28.05.2019 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України направило до МЗС РФ ноту із запитанням, коли і де буде повернуто українських моряків і кораблі, захоплені внаслідок атаки в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово", - сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо "НВ" у понеділок, 27 травня, пише Інтерфакс-Україна.

"Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, щоб вони всі звернулися до РФ із тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна", - додала заступник міністра.

За словами Зеркаль, звернення буде до глав МЗС усього світу, не лише Європи.

Як повідомлялося, Лефортовський суд Москви 17 квітня продовжив до кінця липня терміни арешту 24 українським морякам, заарештованим після силового захоплення російськими силовиками в районі Керченської протоки восени 2018 року.

Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула всім полоненим українським морякам обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи із погрозою його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

15 і 16 січня 2019 року Лефортовський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою українським морякам до 24 квітня 2019 року.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав Російську Федерацію звільнити три українські кораблі та 24 українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, і дозволити їм повернутися в Україну. За це рішення проголосували 19 суддів, один суддя – Руслан Колодкін (РФ) – проти.

Трибунал зобов'язав РФ доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року, а також зобов'язав Україну та Росію утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити спір.



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