Оккупационный режим Севастополя организовал празднование российского Дня пограничника - на площади Нахимова выставили военную технику и оружие, а также провели агитационный концерт.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

На выставке военной техники демонстрировались «экспонаты» из арсенала средств контроля - портативный тепловизор «Сыч-3», комплекс охранной сигнализации «Радий-БРК», специальные детекторы, мобильный аэростатный комплекс видеонаблюдения «Выставка ДН», беспилотная авиационная система «Валдай», портативные радиолокационные разведочные станции. Из стрелкового оружия оккупанты продемонстрировали крупнокалиберный пулемет «Корд», пулемет Калашникова с ночным прицелом, 50-мм ручной гранатомет, пулемет Калашникова модернизированный с подствольным гранатометом, самозарядный пистолет «Вул», пистолет Макарова.

Севастопольцам, которые пришли на площадь вместе с детьми, российские военные показали средства наблюдения, автотехнику. Детям давали стрелковое оружие в руки, рассказывали и показывали, как целиться и стрелять.

Таким образом оккупационные власти проводят пропаганду войны и службы в вооруженных силах армии оккупанта, нарушая статью 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая запрещает пропаганду войны и требует от государств принятия конкретных мер реагирования в виде прямого юридического запрета в законодательстве. Однако власти РФ пренебрегают этими нормами, открыто спонсируя и организовывая выставки, пропагандирующие войну, культ оружия и насильственные методы разрешения конфликтов. Более того, к таким мероприятиям регулярно привлекают детей и подростков.

Власти РФ, игнорируя международные обязательства, продолжают совершать военные преступления, проводить милитаризацию общественного сознания на полуострове, пропагандировать службу в армии РФ и вовлекать жителей Крыма в различные вооруженные конфликты.

Фото с сайта ЧБ