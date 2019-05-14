Прокуратура Криму розслідує порушення прав людини на півострові як міжнародні воєнні злочини
|21:15 27.05.2019
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|Крым
Прокуратура АР Крим розслідує порушення прав людини в окупованому Криму як міжнародні воєнні злочини.
Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Так, сьогодні,29 травня, погоджувальна рада Верховної Ради мала вирішувати питання, чи виносити урядовий законопроект №9438 на розгляд до сесійної зали.
"Прокуратура АР Крим теж долучалася до роботи над цим законопроектом, оскільки ми кваліфікуємо та розслідуємо порушення прав людини в Криму як міжнародні воєнні злочини. Ми повідомили про підозру так званому прокурору Республіки Крим Поклонській (Наталія Поклонська - ред.), особам, які переслідували наших військовополонених моряків саме за ст. 438 Кримінального кодексу України, як за воєнні злочини. Проте для більш ефективної роботи ми потребуємо приведення законодавства України у відповідність з нормами міжнародного гуманітарного права, це дозволить нам забезпечити невідворотність покарання за порушення прав громадян України окупантам", - зазначив Мамедов.
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