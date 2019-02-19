Україна розраховує, що новий склад Європарламенту протидіятиме агресії РФ
|20:15 27.05.2019
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|Украина
Україна розраховує на підтримку нового складу Європейського парламенту у спільній протидії російській агресії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому відомством у понеділок, 27 травня.
"Україна розраховує на продовження плідної співпраці з новообраним Європарламентом у питаннях реалізації європейського курсу нашої держави, втіленні у життя внутрішніх реформ, а також у спільній протидії російській агресії", - йдеться у офіційній заяві міністерства.
"Переконані, що підтримка суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави залишиться константою двосторонніх відносин України з Європарламентом і Європейським Союзом в цілому", - зазначили в МЗС.
Міністерство також привітало продемонстровану під час виборів здатність ЄС протидіяти спробам Росії втручатися у виборчі процеси Євросоюзу шляхом кібер- і дезінформаційних атак та пропаганди.
Голова МЗС України Павло Клімкін раніше заявив, що результати виборів до Європейського парламенту свідчать про те, що більшість у ньому складуть прихильні до України депутати.
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