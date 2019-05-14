Суд у Москві розглянув апеляційні скарги щодо ще вісьмох військовополонених моряків, яких РФ захопила в листопаді минулого року, і залишив українців під вартою.

Про це повідомив у Facebook Микола Полозов. Зазначимо, що таке рішення суд Москви ухвалив після того, як Міжнародний трибунал з морського права постановив негайно відпустити всіх 24 моряків і повернути захоплені кораблі, пише ZN,UA.

"Московський міський суд сьогодні розглянув апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених українських моряків. Постанови Лефортовського районного суду, якими морякам були продовжені строки тримання під вартою до кінця липня, залишені без зміни, скарги захисту без задоволення", - написав Полозов.

Він нагадав, що таким чином Московський міський суд відхилив апеляційні скарги щодо продовження строку всіх 24 військовополонених українських моряків. Полозов також зазначив, що подати звіт Міжнародного трибуналу ООН з морського права про виконання його рішення Росія може до 25 червня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН по морському праву виніс рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

Тепер Росія протягом місяця повинна закрити незаконно розпочаті кримінальні справи і відпустити українських моряків, забезпечивши умови для повернення військовополонених і кораблів в Україну. Виконання рішення є обов'язковим.

В російському МЗС заявили про те, що захоплення українських кораблів і моряків нібито не входить в юрисдикцію міжнародного суду. Тим не менш, інцидент в Керченській протоці є грубим порушенням імунітету, якими користуються військові кораблі у відповідності з Конвенцією ООН по морському праву.