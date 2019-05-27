Американский F-22 прорвался через защиту Су-35 / Фото, видео

19:15 27.05.2019 0 комментариев Россия

Американский F-22 сумел подлететь к российскому стратегическому бомбардировщику, несмотря на защиту Су-35.

Появление четырtх российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 рядом с границами США оказалось не без последствий и для ВКС, сообщает avia.pro/news

Как оказалось, несмотря на сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-95 истребителями Су-35С,  пилотам американских F-22 удалось «прорвать» это сопровождение, и подлететь к российским самолетам.

На представленной фотографии можно увидеть, что американский истребитель пятого поколения F-22 находится в непосредственной близости от российского стратегического бомбардировщика Ту-95, несмотря на сопровождение из как минимум двух истребителей Су-35. Как именно американским самолётам удалось подлететь к российским стратегическим бомбардировщикам на близкое расстояние, минуя защиту со стороны Су-35, пока что остаётся неизвестным.

Специалисты, отмечают, что это далеко не первый инцидент, когда иностранные истребители «прорывают» защиту сопровождаемых российских самолетов, и подлетают на опасное расстояние к бомбардировщикам и правительственным авиабортам.



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