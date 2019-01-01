Перевантажувальний термінал «Евері» в Миколаївському морському порту вперше здійснив завантаження танкера рослинною олією одночасно по олієпроводу з берега і з судна на судно.

Про це ідеться у повідомленні терміналу в Facebook, пишуть Порти України.

«Після відвідин Роттердама з голови не виходила думка про перевантаження олії на воді. Понад рік розробляється проект рейдового довантаження наливних вантажів. Сьогодні вперше на нашому терміналі танкер вантажили і з берега, і з води. Це початок! Далі буде цікавіше», ― сказано у повідомленні.

«Все почалося після відвідин терміналу Vopak. Ще тоді вразило те, що у нас взагалі ніхто не перевантажує налив з борта на борт», ― написав директор терміналу Віталій Бєлов у Facebook.

ТОВ «Евері» оперує перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту (причал №3). Термінал надає послуги перевалки і зберігання нерафінованої олії соняшникової, олії соєвої, олії рапсової, меляси бурякової. Сумарна ємність резервуарного парку терміналу становить 175 тис. кубометрів (40 резервуарів, обсяг зберігання ― до 160 тис. тонн). Річна перевантажувальна потужність резервуарного парку ― 1,6 млн тонн. Термінал у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 0,8% ― до 1,303 млн тонн. Термінал входить до складу групи компаній «Орексім».

У лютому 2019 року південнокорейська Posco Daewoo Corporation підписала угоду про придбання нового зернового терміналу групи «Орексім» у Миколаївському морському порту. Після закриття угоди частка корейської компанії складе 75%. Новий термінал потужністю одноразового зберігання понад 140 тис. тонн буде введений в експлуатацію 16 липня 2019 року.



Фото: EVERI Marine Terminal