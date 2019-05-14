В оккупированном Крыму предложили разработать кодекс поведения туристов.

Причем для каждой категории курортов должен быть свой свод правил, сообщает РИА Новый день.

«Для того чтобы индустрия туризма у нас работала, надо зонировать и определять четкие правила, что можно позволить себе в той или иной зоне», – заявила психолог Юлия Евдокимова.

Определить, где гости аннексированного полуострова могут гулять в купальниках, где в спортивной одежде, а где не обойтись без вечернего платья и смокинга, должны сами крымчане, пишет издание.

Автор идеи о кодексе поведения туриста считает, что в Крыму явно выражен феномен, когда гостей вроде бы и ждут, но при этом высказывается масса претензий к их поведению или внешнему виду. "Необходимо опросить наших жителей, что больше всего им не нравится в поведении отдыхающих, провести исследования, –цитирует автора идеи издание. – Чем больше мы предоставим возможностей, тем лучше. Думаю, мы пойдем по пути Китая, который ежегодно выпускает около 80 тысяч брошюр, где четко прописаны правила, как себя вести гостям тех или иных китайских городов. Если люди подключатся, можно составить необидные ни для кого, но в то же время целесообразные правила этикета для Алушты, Ялты, Евпатории, для дикого пляжа или пляжа общего пользования».