Резервисты морской пехоты прошли огневую подготовку на сборах в Мариуполе

20:01 27.05.2019 0 комментариев Украина

В Мариуполе инструкторы 35 отдельной бригады морской пехоты провели сборы резервистов 109 ОБрТРО в рамках единого дня стрельбы на базе 105 ОБТРО (г.Мариуполь).

План занятий включал в себя тактическую медицину; инженерную, огневую, тактическую подготовку и рукопашный бой, сообщает Черноморская безопасность.

Также на сборах присутствовали партнеры из стран НАТО, а именно Командующий Северо-Восточного округа «Союза обороны» (Кайцелийт) Эстонии и военный атташе Эстонской Республики в Украине полковник Вахур Мурулаид.

«В мирное время - это обычные люди ... водитель автобуса, учитель, сталевар, тренер по фитнесу, сосед..., но в случае объявления военного положения - это боевые единицы бригады территориальной обороны», - отмечается в сообщении Мариупольского объединенного городского военного комиссариата в соцсети.



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