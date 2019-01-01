Турция и Болгария на этой неделе начнут осуществлять железнодорожные пассажирские перевозки .

Так, с 1 июня начнется движение пассажирских поездов между Болгарским городом Пловдив и турецким городом Эдирне на северо-западе страны, сообщает Вестник Кавказа со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, железнодорожные перевозки будут осуществлены два раза в неделю, по субботам и по воскресеньям.