Українська авіакомпанія SkyUp із 25 травня 2019 року почала виконання регулярні рейси з Одеси в Барселону (Іспанія).

Про це повідомила прес-служба одеського аеропорту в Facebook, пише Українська правда.

Зазначається, що рейси за маршрутом Одеса-Барселона будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і суботах.

Період подорожей триватиме з 25 травня по 26 жовтня. Час у польоті займе 3 години 40 хвилин. Ціни на квитки стартують від 2447 гривень в один бік.

Як повідомлялося раніше, SkyUp відновив регулярні прямі рейси за маршрутом Харків-Барселона і Запоріжжя-Барселона. Вартість квитків в один бік для рейсу з Харкова - від 2,9 тис. грн. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по середах і суботах.

Також у суботу в Барселону, згідно з даними онлайн-табло аеропорту Запоріжжя, відправлений перший рейс авіакомпанії SkyUp і з цієї повітряної гавані.

Зазначається, що квитки вже є у продажу на офіційному сайті авіакомпанії, а також у всіх туристичних агентствах міста.

Як повідомлялося, в 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines станови 442 тис. осіб.

Станом на травень 2019 року флот авіакомпанії нараховує п'ять літаків: чотири середньомагістральних Boeing 737-800 NG на 189 місць і два середньомагістральних Boeing 737-700 NG на 149 місць.

У жовтні 2018 року SkyUp отримала сертифікат ТСО, що дозволяє здійснювати польоти в 28 країн Європейського Союзу, а також в Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

ТОВ "Авіакомпанія" Скайап "зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ" ACS-Україна" Тетяни і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

Компанія почала чартерні перевезення з кінця травня-2018.