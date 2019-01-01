Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Об этом он сообщил, открывая традиционную встречу с вице-премьерами, передает ТАСС.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", - сказал премьер, подчеркнув при этом, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.

Глава правительства напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он констатировал, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.