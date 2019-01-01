В оккупированном Крыму обещают отменить внутрисетевой роуминг
|18:31 27.05.2019
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|Крым
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Об этом он сообщил, открывая традиционную встречу с вице-премьерами, передает ТАСС.
"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", - сказал премьер, подчеркнув при этом, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.
Глава правительства напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он констатировал, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.
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