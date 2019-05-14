Россия будет участвовать в 15 исках украинских компаний так или иначе связанных с аннексией Крыма.

Об этом сообщил журналистам уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, пишет ТАСС.

"В отношении тех дел, которые еще не завершены, то Россия будет участвовать в арбитражных делах по искам соответствующих лиц против России в связи с "событиями в Крыму". Мы будем участвовать, готовиться по целому ряду дел. Речь идет об около 15 делах, которые находятся на тех или иных стадиях в арбитражах", - сказал Гальперин.

По его словам, решения, которые уже вынесены, будут обжаловаться.

"У нас есть хорошая позиция и по юрисдикции, и по размерам компенсаций, которые присуждаются", - отметил замминистра, добавив, что компенсации, присуждаемые по искам украинских компаний, несоразмерны стоимости имущества, потерянного ими в аннексированном Россией Крыму.

"Здесь возникает вопрос юрисдикции: если ты иностранный инвестор на территории Крыма, то ты должен признать, что Крым не является территорией Украины, а является территорией России", - сказал Гальперин. Он выразил надежду, что арбитражи и суды тех стран, в которых обжалуются соответствующие решения, прислушаются к этой "логике".

Ранее министр юстиции РФ Александр Коновалов сообщил, что Россия обжаловала решение арбитража в Гааге о взыскании с России $159 млн по иску двух украинских компаний в связи с аннексией Крыма.