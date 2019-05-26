В преддверии лета Золотой пляж под Феодосией, что на востоке оккупированного Крыма, снова превращается в парковку большегрузов.

Тяжеловесные машины ставят вдоль дороги, в непосредственной близости к морю, пишет ForPost.

Эта ситуация очень беспокоит местных жителей. Они предполагают, что стоянка организована нелегальнно, так как грузовики припаркованы не просто в пределах водоохраной зоны (500 метров от моря), что наносит вред природе, но и в пределах береговой линии, что препятствует отдыху у моря людей. Таким образом, "нарушаются сразу несколько статей Водного кодекса РФ", - пишет издание.

Контролирующие органы не предпринимают ничего для очистки пляжа от фур, отмечает российское издание. Стихийная стоянка грузовиков в курортном поселке Береговое уже второй год остается острой проблемой.

Отмечается, что с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00 при превышении дневной температуры воздуха выше 32 градусов фурам запретят выезжать на региональные и межмуниципальные дороги, чтобы они своим весом не разрушали дорожное полотно. Не исключено, что такое ограничение спровоцирует возникновение новых пляжей для грузовиков.

Фото: kafanews.com