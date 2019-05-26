В пределах береговой линии под Феодосией опять стихийная стоянка фур / Фото
|17:31 27.05.2019
|0 комментариев
|Крым
В преддверии лета Золотой пляж под Феодосией, что на востоке оккупированного Крыма, снова превращается в парковку большегрузов.
Тяжеловесные машины ставят вдоль дороги, в непосредственной близости к морю, пишет ForPost.
Эта ситуация очень беспокоит местных жителей. Они предполагают, что стоянка организована нелегальнно, так как грузовики припаркованы не просто в пределах водоохраной зоны (500 метров от моря), что наносит вред природе, но и в пределах береговой линии, что препятствует отдыху у моря людей. Таким образом, "нарушаются сразу несколько статей Водного кодекса РФ", - пишет издание.
Контролирующие органы не предпринимают ничего для очистки пляжа от фур, отмечает российское издание. Стихийная стоянка грузовиков в курортном поселке Береговое уже второй год остается острой проблемой.
Отмечается, что с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00 при превышении дневной температуры воздуха выше 32 градусов фурам запретят выезжать на региональные и межмуниципальные дороги, чтобы они своим весом не разрушали дорожное полотно. Не исключено, что такое ограничение спровоцирует возникновение новых пляжей для грузовиков.
Фото: kafanews.com
Ещё на эту тему:
Оккупанты обещают, что "Комета" между Ялтой и Севастополем начнет курсировать с 1 июня
В России нашли оправдание жесткому ограничению скорости движения поездов по Керченскому мосту
В оккупированном Крыму опять массово горят машины
Между оккупированным Крымом и Кавказом начал курсировать новый паром
Оккупанты вернут междугородние автобусы на старую дорогу: новая "Таврида" для них опасна
Крым может остаться без бензина из-за оккупационного ведомства
В оккупированном Севастополе внедрят систему постоянного слежения за общественным транспортом
Оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы
Оккупанты открыли продажу "единых" билетов в аннексированный Крым, перевозки возобновятся в апреле