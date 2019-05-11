На полигоне ЮВО впервые проведен сбор с руководящим составом технического обеспечения автобронетанковых служб

17:01 27.05.2019 0 комментариев Россия

Впервые на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области проведен учено-методический сбор с руководящим составом технического обеспечения автобронетанковых служб и органов материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы обеспечения войск при подготовке и ведении боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для участников сбора было проведено учение подразделений МТО при наведении наплавного моста длинной более 300 метров с форсированием водной преграды через р. Дон, ведением наступательного боя мотострелками совместно с танкистами и артиллерией, а также высадкой тактического воздушного десанта.

В учении приняли участия около 1 тысячи военнослужащих и было задействовано более 300 единиц техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также специальная техника технического и тылового обеспечения.



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