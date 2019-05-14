Московская компания-поставщик общепромышленного и специального оборудования «Стрелец» подала иск в "Арбитражный суд" оккупированного Крыма с требованием взыскать с Республиканской клинической больницы им.Семашко 18,9 млн рублей.

Соответствующее определение суда опубликовано в системе «Электронное правосудие», пишет Крыминформ.

В определении сказано, что общество с ограниченной ответственностью «Стрелец» обратилось в "Арбитражный суд" оккупированного Крыма с исковым заявлением к "государственному бюджетному учреждению здравоохранения" "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" о взыскании задолженности по мировому соглашению в размере 18 879 746,65 руб.

Арбитражный суд возбудил производство по этому делу и привлек к разбирательству в качестве третьих лиц на стороне ответчика – т.н. "министерство здравоохранения" и "управление Федерального казначейства" оккупированного Крыма.

Согласно данным из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Стрелец» занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. В марте этого года компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок.