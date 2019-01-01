На пунктах таможенного пропуска Турции с 28 мая будет запущена Система слежения за транзитными транспортными средствами, которая позволит сократить очереди фур.

Об этом агентству «Анадолу» сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По словам министра, очень важно, чтобы таможенные пункты были оснащены технологическими средствами для бесперебойного и быстрого функционирования международной торговли.

Модернизация таможенной службы играет важную роль в повышении уровня конкуренции в глобальной торговле, отметила Пекджан.

По словам министра, в Турции реализуется ряд проектов, в числе которых «Цифровизация таможни», «Единое окно», «Система отслеживания контейнеров и портов».

Турция укрепила техническую инфраструктуру таможенных пунктов с целью обеспечения безопасности границ и борьбы с контрабандой, отметила далее Пекджан.

Глава ведомства указала на то, что при Министерстве торговли Турции действуют 18 активных Региональных управлений таможни и внешней торговли, 30 сухопутных пограничных пунктов.

В 2018 году 28 процентов всего экспорта было реализовано через сухопутные пограничные пункты.

Ведомство проводит необходимую работу для обеспечения быстрого и безопасного таможенного оформления у пограничных ворот, отметила Пекджан.

Реализуется ряд мер и проектов, чтобы перевозчики и экспортеры не понесли урон из-за ожидания на пограничных пунктах.