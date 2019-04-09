В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника

15:01 27.05.2019 0 комментариев Грузия

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе объявил об увольнении министра культуры республики Инги Шамилишвили из-за российских флагов на праздничном шествии в Батуми.

Шествие участников фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Артисты коллективов, участвовавших в фестивали, прошли в своих национальных костюмах по центральным улицам в Батуми, пишет Кавказский узел.

Одна из групп несла во время шествия российские флаги и плакат с надписью RUSSIA. Шествие  проходило  в день  праздничных мероприятиий  по случаю Дня независимости Грузии, и появление на улицах города российских флагов вызвало возмущение у горожан.

Глава Кабмина Аджарии Торнике Рижвадзе отреагировал на конфликтную ситуацию. По словам главы правительства, организатором мероприятия было министерство культуры Аджарии. «От должности освобождена министр культуры образования Инга Шамилашвили», - заявил Рижвадзе в эфире Аджарского телевидения.



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