Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе объявил об увольнении министра культуры республики Инги Шамилишвили из-за российских флагов на праздничном шествии в Батуми.

Шествие участников фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Артисты коллективов, участвовавших в фестивали, прошли в своих национальных костюмах по центральным улицам в Батуми, пишет Кавказский узел.

Одна из групп несла во время шествия российские флаги и плакат с надписью RUSSIA. Шествие проходило в день праздничных мероприятиий по случаю Дня независимости Грузии, и появление на улицах города российских флагов вызвало возмущение у горожан.

Глава Кабмина Аджарии Торнике Рижвадзе отреагировал на конфликтную ситуацию. По словам главы правительства, организатором мероприятия было министерство культуры Аджарии. «От должности освобождена министр культуры образования Инга Шамилашвили», - заявил Рижвадзе в эфире Аджарского телевидения.