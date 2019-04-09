В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
|15:01 27.05.2019
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|Грузия
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе объявил об увольнении министра культуры республики Инги Шамилишвили из-за российских флагов на праздничном шествии в Батуми.
Шествие участников фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Артисты коллективов, участвовавших в фестивали, прошли в своих национальных костюмах по центральным улицам в Батуми, пишет Кавказский узел.
Одна из групп несла во время шествия российские флаги и плакат с надписью RUSSIA. Шествие проходило в день праздничных мероприятиий по случаю Дня независимости Грузии, и появление на улицах города российских флагов вызвало возмущение у горожан.
Глава Кабмина Аджарии Торнике Рижвадзе отреагировал на конфликтную ситуацию. По словам главы правительства, организатором мероприятия было министерство культуры Аджарии. «От должности освобождена министр культуры образования Инга Шамилашвили», - заявил Рижвадзе в эфире Аджарского телевидения.
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