Головное судно проекта 22220, атомный ледокол "Арктика" передадут "Росатомфлоту" в мае 2020 года.

Об этом сообщил глава дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша. Другие представители проекта, ледокола "Сибирь" и " Урал", сдадут в 2021 и 2022 годах, сообщает FlotProm.

О сроке сдачи судна заказчику стало известно 25 мая на церемонии спуска на воду второго серийного судна того же проекта, атомного ледокола "Урал".

Как сообщает издание Информационное сопротивление в субботу, 25 мая, на Балтийском заводе во время спуска на воду "многострадального" атомного ледокола проекта 22220 «Урал» – второй серийной АЛ типа «Арктика» произошел инцидент, а именно – во время торжественной церемонии у ледокола оборвался якорь, лишь чудом никого из присутствующих не убив или нанеся телесные повреждения, но нанесший энное количество разрушений верфи. Инцидент оказался "незамеченным" российскими СМИ. При этом гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов заявил, что головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» выйдет на заводские ходовые испытания лишь в декабре 2019 года.

“Балтийский завод”, на котором и строится ледокольный флот РФ, за 2018-й год получил чистых убытков на 1 млрд рублей. Причем, чистые убытки завод понес, будучи загруженным заказами.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" сообщил, что ледокол "Арктика" сдадут в мае 2020 года, ледокол "Сибирь" в 2021 году, а "Урал" - в 2022-м.

Универсальный атомный ледокол "Арктика", заложили еще в ноябре 2013 года. Спустили на воду в июне 2016 года. Срок передачи заказчику неоднократно переносили. По информации СМИ, возникли сложности при испытаниях паротурбинных установок.



Фото: пресс-служба "Балтийского завода"