Песков о решении Трибунала по морскому праву: Позиция РФ неизменна

14:01 27.05.2019 0 комментариев Крым

Решение Международного трибунала ООН по морскому праву не изменило позиции Москвы по отношению к вооруженному конфдикту в Черном море в районе Керченского пролива.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут РИА Новости
 
В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных российскими пограничниками с применением оружия. 

При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков, хаявил Песков. Кроме того, Трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в районе Керченского пролива. 

Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как Трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины. "Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", — приводит слова Пескова российское издание.



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