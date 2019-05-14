В ооккупированном Крыму во время реконструкции набережной имени В. Терешковой в Евпатории в море были обнаружены три корабля — два корабля времён Крымской войны и один начала XIX века.

Корабли находятся в хорошем состоянии и могут стать новыми экскурсионными объектами, сообщают Примнчания.

«В море около набережной им. В. Терешковой в Евпатории найдены объекты исторической ценности — два корабля времён Крымской войны и один начала 1812 г, которое принадлежало Русскому купеческому обществу. Они находятся в довольно хорошем состоянии. С этих объектов археологи поднимали духи и другие ценные предметы» , — рассказал директор генподрядной организации.

Он уточнил, что вместе со специальной комиссией и археологами было выдано заключение, чтобы корабли перенести к специальному рифу — для их сохранения в дальнейшем. Работы по реконструкции набережной им. В. Терешковой в Евпатории завершены на 75%.

«Поднимать их нельзя — они разрушатся. Поэтому их специальным способом под водой перенесут к искусственному рифу. Водолазы создадут специальный короб и транспортируют корабли к месту», — пояснил Курочкин.

Директор генподрядной организации добавил, что заключение на работы уже выдано. Идёт вопрос о привлечении археологов для проведения работ.

Напомним, второй протокол Гаагской конвенции 1999 года запрещает проводить раскопки на оккупированных территориях. Согласно международному соглашению, без разрешения Украины российские ученые не имеют права изымать артефакты.

Механизмов для того, чтобы остановить российские раскопки в оккупированном Крыму, сейчас нет. Самое главное, по словам украинских ученых, - определить, какие артефакты присвоила Россия, чтобы после деоккупации Крыма требовать возврата ценностей.

Фото: anapacity