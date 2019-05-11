На всеармейском конкурсе «Авиадартс» начался практический этап соревнований.

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) сдали нормативы по физической подготовке на скорость, силу и ловкость, выполнив такие упражнения, как плавание вольным стилем, подтягивание и баскетбольный тест, получили зачёт по теории выполнения практической части соревнований по родам авиации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также в рамках конкурса прошла жеребьевка среди экипажей, по результатам которой каждый летчик или экипаж получил номера мишеней для боевого применения.

После этого экипажи выполнили контрольный облет полигона Чауда на вертолетах Ми-8 для осмотра мишеней.

С 28 мая начинается летная программа конкурса, которая включает в себя несколько элементов, в том числе воздушную разведку, навигацию, технику пилотирования и боевое применение по наземным целям.

Накануне под руководством командующего Военно-воздушными силами - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина на аэродроме Кировское в Республике Крым прошло торжественное открытие всеармейского этапа конкурса «Авиадратс-2019».

В конкурсе принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС, военных округов и Северного флота.

Победители всеармейского этапа «Авиадартс-2019» будут представлять Россию на международных соревнованиях, которые пройдут в августе в Китае.