В оккупированном Крыму начался практический этап соревнований «Авиадартс» АрМИ-2019
|13:01 27.05.2019
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|Крым
На всеармейском конкурсе «Авиадартс» начался практический этап соревнований.
Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) сдали нормативы по физической подготовке на скорость, силу и ловкость, выполнив такие упражнения, как плавание вольным стилем, подтягивание и баскетбольный тест, получили зачёт по теории выполнения практической части соревнований по родам авиации, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также в рамках конкурса прошла жеребьевка среди экипажей, по результатам которой каждый летчик или экипаж получил номера мишеней для боевого применения.
После этого экипажи выполнили контрольный облет полигона Чауда на вертолетах Ми-8 для осмотра мишеней.
С 28 мая начинается летная программа конкурса, которая включает в себя несколько элементов, в том числе воздушную разведку, навигацию, технику пилотирования и боевое применение по наземным целям.
Накануне под руководством командующего Военно-воздушными силами - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина на аэродроме Кировское в Республике Крым прошло торжественное открытие всеармейского этапа конкурса «Авиадратс-2019».
В конкурсе принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС, военных округов и Северного флота.
Победители всеармейского этапа «Авиадартс-2019» будут представлять Россию на международных соревнованиях, которые пройдут в августе в Китае.
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